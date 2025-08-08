ВЛЕН: Бујар Османи е осомничен за спроведување на сомнителен тендер во врска со организацијата на самитот на ОБСЕ

0 SHARES Сподели Твитни

ВЛЕН денес го обвини поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи за ширење сомнеж во врска со организацијата на самитот на ОБСЕ во 2023 година.ВЛЕН вели дека Државниот завод за ревизија јавно го потврдил она што граѓаните го знаат долго време, дека Министерството за надворешни работи, во време кога Бујар Османи беше министер, спровело нелегални тендери во врска со организацијата на самитот на ОБСЕ во 2023 година.„Според извештајот од ревизијата:Над 120 милиони денари беа потрошени без јасни податоци; Нема документација за тоа што точно беше испорачано, инсталирано или оставено како трајна опрема во салата „Борис Трајковски“; Јавните договори и набавките беа спроведени без транспарентност и со сериозни законски недостатоци.Ова е уште една потврда дека Бујар Османи, каде и да оди, остава зад себе сомнителни и криминални тендери!Ова не е изолиран случај, истиот Бујар Османи беше осомничен од ПСП за сомнителни набавки кога беше министер за здравство во владата на Никола Груевски.Граѓаните на Чаир добро знаат две работи за Бујар Османи:Прво, тој никогаш не направил ништо за Чаир, ниту еден проект, ниту една инвестиција, ниту една иницијатива.„Второ, секој пат кога бил на функција, бил поврзан со скандали, сомнителни тендери и злоупотреба на јавни средства“, обвинува влен.

