ВЛЕН побара објаснување од министерот Лимани за заедничката фотографија со Али Ахмети и Арбен Таравари

Written by Леонардо on

More in Вести:

Коалицијата ВЛЕН побара јавно објаснување од Фатмир Лимани, откако актуелниот министер за социјална политика, демографија и млади од редовите на Беса беше забележан на заедничка фотографија со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, и со претседателто на Алијансата а Албанците, Арбен Таравари.

Објавената фотографија е направена на ифтарската вечера организирана од премиерот на Албанија, Еди Рама. а од ВЛЕН реагираа дека тој треба лично да објасни зошто седел на заедничка маса со Али Ахмети и Арбен Таравари.

– Во интерес на вистината, а со цел да се прекинат различните толкувања за вечерашната ифтарска фотографија кај албанскиот премиер Еди Рама, очекуваме Фатмир Лимани лично да ѝ објасни на пошироката јавност зошто седел на заедничка маса со Али Ахмети и Арбен Таравари. По сè што јавно има изјавено против нив, Лимани има морална обврска да ги разјасни забуните што природно се наметнуваат, велат од Влен за ТВ21.

