Влијанието на дигиталното евро врз секојдневниот живот

0 SHARES Сподели Твитни

Дигиталната валута ќе биде прифатена само во електронски облик, налик на криптовалутите, но ја има значајната разлика дека зад неа стои државна централна банка. Моментално, околу 50 централни банки во светот се посветени на истражувања или тестираат пилот-проекти за ваков тип валута. Примери на лидери во оваа област се Риксбанк од Шведска со својот проект е-круна и Централната банка на Бахамите со „песочен долар“. Дали би можеле да ги чувате своите пари во телефон, без потреба од банка, со тоа што државата ви ги гарантира?

Дигиталното евро, валута која нема да има физички облик, постепено, но сигурно, се доближува до своето воспоставување. Европската централна банка (ЕЦБ) е во напредна фаза на подготовка, а Македонија внимателно го следи овој процес. Според проценките, постои можност првите дигитални евра да станат реалност до крајот на оваа деценија. Пјеро Чиполоне, член на Управниот одбор на ЕЦБ, изјавува дека сите потребни одлуки треба да бидат донесени до почетокот на следната година за да започне процесот за издавање на дигиталното евро. Тој изрази надеж дека се ќе биде завршено во најбрз можен рок. Пред сето тоа, треба да се воспостави соодветна законска рамка, а за лансирањето на дигиталното евро потребни ќе бидат дополнителни 2-3 години.

Планот е оваа форма на централнобанкарски дигитални пари (CBDC) да стане дел од секојдневието на жителите на еврозоната. Македонската народна банка (НБРМ) потврдува дека внимателно ги следи глобалните трендови и разгледува можност за слична дигитална трансформација. И покрај тоа што Европската централна банка работи неколку години на развој на дигитална верзија на еврото, напредокот се одвива поспоро од очекуваното, главно поради недостаток на законска рамка која би ѝ овозможила на институцијата да преземе конкретни чекори за реализација на проектот.

Како би функционирало дигиталното евро? Со овој вид на валута, корисниците би имале можност за директна врска со Европската централна банка, што значи дека гаранотите на средствата ќе бидат исто толку сигурни како и готовината. Плаќањата би можеле да се извршуваат директно, онлајн како и на физички локации. Европската Унија, сведок на сѐ поголема употреба на дигитални методи за плаќање, презема мерки за да се обезбеди дека транзицијата кон безготовинско општество ќе биде безбедна и ефикасна. И додека картичките и мобилните апликации сѐ повеќе доминираат, се јавува нов начин на дигитално плаќање: централнобанкарска дигитална валута.

The post Влијанието на дигиталното евро врз секојдневниот живот appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: