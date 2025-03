Влијанието на должините на престојот во вселената врз човечкото здравје

0 SHARES Сподели Твитни

По 286 неочекувани денови на Меѓународната вселенска станица, астронаутите на НАСА Сунита Вилијамс и Буч Вилмор се вратија на Земјата. Додека научниците познаваат дека долгорочниот престој во вселената може да има негативни ефекти, некои беа изненадени од промените кај астронаутите. Кога се на Вселенската станица, тие се во состојба на безтежински простор, што постепено ги слаби мускулите. По враќањето во гравитацијата на Земјата, често им е тешко сами да се движат. И покрај редовното вежбање најмалку два часа дневно, Вилијамс и Вилмор побараа помош од колегите при нивното слегување на носилките.

Истражувањата укажуваат дека престојот во вселената влијае на густината на скелетот и овие промени можат да бидат долготрајни. Астронаутите на возраст меѓу 30 и 50 години, кои минуваат шест месеци во вселената, губат приближно половина од физичката сила и им се потребни шест недели за целосен опоравок. За време на престојот на ISS, губат апетит поради притисокот во синусите и гадењето. Во ноември 2024 година, било забележано дека Вилијамс изгледа слаба, а се работело на стабилизирање на нејзината телесна маса.

Кога телото е во безтежинска околина, циркулацијата на водата е забрзана, што доведува до подуеност на лицето и слаби нозе. Обично, овие симптоми исчезнуваат по три дена на Земјата, но може да се јави и оштетување на видот и когнитивните способности. НАСА истакнува дека крвниот волумен се намалува, а срцето работи помалку ефикасно.

Животот на астронаутите на ISS носи изложеност на вселенско зрачење, кое предизвикува мутации во ДНК кои го зголемуваат ризикот од рак и кардиоваскуларни заболувања. Експертите препорачуваат посебна медицинска грижа по враќањето на Земјата. Шестмесечен престој може да ја ослаби кожата за 20% и да доведе до чешање. Откако се враќаат, астронаутите учествуваат во 45-дневен рехабилитациски процес, вежбајќи двапати дневно за опоравување на силата и кондицијата.

The post Влијанието на должините на престојот во вселената врз човечкото здравје appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: