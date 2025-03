Влијанието на разговорите меѓу Путин и Трамп според политикологот Дугин

0 SHARES Сподели Твитни

Пред телефонскиот разговор, кој е предвиден да се одржи до 16 часот, меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп, во јавноста се разгласи изјава од рускиот филозоф и политиколог Александар Дугин, кој смета дека рускиот лидер „го спасил животот“ на американскиот претседател. Според Дугин, Путин му го спаси животот на Доналд Трамп со тоа што минатата година истакна дека Русија ја поддржува противкандидатката Камала Харис во претседателските избори во САД. „Ако Путин го поддржуваше Трамп, тогаш сигурно ќе му наштети. Неговиот потег, кога ја поддржа Харис, беше знак на вистинска стратегија. Трамп му го должи животот на Путин за таа поддршка“, изјави Дугин на прес-конференција при промоцијата на неговата нова книга „Револуцијата на Доналд Трамп: Редот на големите сили“.

На пленарната сесија одржана на Источниот економски форум во септември 2024 година, Путин изјави дека Русија стои зад кандидатурата на Камала Харис. Рускиот претседател нагласи дека Харис има „заразителна насмевка“, што за него е знак дека се одвива добро.

Да се потсети, Путин и Трамп го имаа својот последен разговор на 12 февруари, кој траеше скоро час и половина. Во разговорот, тие се осврнаа на украинската криза и изразија желба за продолжување на дијалогот, со можност за лична средба во иднина.

