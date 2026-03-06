0 SHARES Сподели Твитни

„Ако Киро Глигоров одбил 100 милиони долари за промена на името на земјата како што е наведено во документите на ЦИА, тогаш се поставува прашањето колку пари добиле Зоран Заев и неговиот студент и пријател Венко Филипче за промена на името, или поточно за завршување на таа работа. Прашањето логично произлегува по неодамнешните објавувања на документите на ЦИА.“ Ова го велат од ВМРО-ДПМНЕ, по објавувањето на информацијата дека Глигоров ја одбил милионската понуда за промена на името на Македонија.

Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека „дополнително, постои ситуација каде што се вели дека Зоран Заев и Венко Филипче се збогатиле екстремно и необјасниво по седум години власт“.

„Ова е јасно од фактот дека првиот е купување акции во авиокомпании, а вториот има златна виза во Дубаи. Ова логично прашање заслужува одговор од неколку аспекти. Прво, тоа е прашање од важност за државата и граѓаните, второ, ако земале пари, тоа се нелегални активности.“

„Граѓаните заслужуваат одговор на ова логично прашање што се отвори по објавувањето на документите на ЦИА во кои се наведува дека Глигоров одбил понуда за добивање пари. Значи, ако Глигоров одбил, а истиот случај го затвориле Заев и Филипче, тие мора да одговорат за колку пари извршиле предавство“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

The post ВМРО-ДПМНЕ: Ако Глигоров одбил 100 милиони долари, колку пари добија Заев и Филипче за промена на името appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: