ВМРО-ДПМНЕ за изјавите на Ахмети: Вие не сте орли, туку обични врапчиња

0 SHARES Сподели Твитни

ВМРО-ДПМНЕ реагираше на изјавите на Али Ахмети, велејќи дека неговите пораки за „орлите“ се само политичка патетика и заплашување пред изборите.„Не е тешко да се предвиди Ахмети, ниту да се справи со него – потребна е само волја, интегритет и некорупција. СДСМ не го поседуваше ова. Немаа волја да му се спротивстават, имаа само волја да крадат, па Ахмети ги фати и денес не можат ни да плачат“, се вели во партиското соопштение.Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека ДУИ е експерт за тендери и политичко „седење во скут“.Како одговор, Ахмети и неговата партија се нарекуваат „птици“ наместо орли, со порака дека на Албанците одамна им е доста од вакви политики.„ДУИ ќе ги изгуби речиси сите општини на следните избори. После тоа, врапчињата ќе испраќаат писма со понуди за коалиции, но ние ќе се смееме на тие понуди“, велат од ВМРО-ДПМНЕ.Партијата дополнително обвинува дека долгото владеење на Ахмети се темели на злоупотреба на моќ, отворање бизниси и користење на блиски врски во обвинителството.„Наместо да се пензионира по дваесет години на власт, Ахмети секогаш нуди заплашување пред избори. Ова е неговиот павловски рефлекс“, велат од ВМРО-ДПМНЕ, оценувајќи дека таквата презентација е „патетична и смешна“.

Пронајдете не на следниве мрежи: