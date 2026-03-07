ВМРО-ДПМНЕ: изразуваме сериозна загриженост кон Заев и Филипче, дека после нападите во Дубаи им се руши пазарот на недвижности

Македонија е безбедна и спремна за евентуална кризна или вонредна состојба, имаме доволни залихи на ресурсите, македонските граѓани се евакуираат од земјите во Блискиот Исток, така да нема простор за паника, вели на партиска прес-конференција пратеникот Миле Лефков од ВМРО-ДПМНЕ.

– Но, изразуваме сериозна загриженост кон Заев и Филипче, дека после нападите во Дубаи им се руши пазарот на недвижности со што им се создава удар врз инвестициите кои ги имаат овие двајца таму. Дали затоа нервозата и фрустрациите се големи кај Филипче и Заев? Затоа ли се толку гласни и загрижени? – велат од владејачката партија.