ВМРО-ДПМНЕ објави нови кандидати за градоначалници – Во Кочани поддржуваат натпартиски кандидат

ВМРО-ДПМНЕ ги објави преостанатите имиња на кандидатите за градоначалници, во Кочани ќе го поддржат натпартискиот кандидат д-р. Влатко Грозданов, информираше вечерва Марија Митева, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ.
-Пратеничката Бети Стаменковска Трајковска кандидат за градоначалник на Кисела Вода
-Мирослав Славковски кандидат за градоначалник на општина Старо Нагоричане
-Илија Тентов кандидат за градоначалник на општина Дојран
-Сашко Велјановски кандидат за градоначалник на за општина Долнени
-Даниел Павловски кандидат за градоначалник на општина Ранковце
За општина Кочани ќе се обединиме околу натпартискиот кандидат Др. Влатко Грозданов. ВМРО-ДПМНЕ на овие избори ќе настапува подготвено како никогаш досега, истакна Марија Митева.