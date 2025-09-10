ВМРО-ДПМНЕ објави нови кандидати за градоначалници – Во Кочани поддржуваат натпартиски кандидат

ВМРО-ДПМНЕ ги објави преостанатите имиња на кандидатите за градоначалници, во Кочани ќе го поддржат натпартискиот кандидат д-р. Влатко Грозданов, информираше вечерва Марија Митева, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ.

-Пратеничката Бети Стаменковска Трајковска кандидат за градоначалник на Кисела Вода

-Мирослав Славковски кандидат за градоначалник на општина Старо Нагоричане

-Илија Тентов кандидат за градоначалник на општина Дојран

-Сашко Велјановски кандидат за градоначалник на за општина Долнени

-Даниел Павловски кандидат за градоначалник на општина Ранковце

За општина Кочани ќе се обединиме околу натпартискиот кандидат Др. Влатко Грозданов. ВМРО-ДПМНЕ на овие избори ќе настапува подготвено како никогаш досега, истакна Марија Митева.