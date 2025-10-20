ВМРО-ДПМНЕ освои околу 301.000 гласови за советничките листи, СДСМ 125.000, НАИ (ДУИ) 114.000, ВЛЕН 91.000

0 SHARES Сподели Твитни

Според првичните неофицијални податоци од Државната изборна комисија (ДИК), ВМРО-ДПМНЕ освои најголем број гласови за советници на вчерашните локални избори.Според резултатите објавени на веб-страницата на ДИК, обработени се 3.471 од вкупно 3.474 избирачки места, што претставува 99,91 процент од вкупниот број.ВМРО-ДПМНЕ ја доби поддршката од 301.919 гласачи, додека опозициската партија СДСМ освои 125.824 гласови.На третото место е коалицијата Национална алијанса за интеграција (НАИ), предводена од ДУИ, со над 114.246 гласови, додека коалицијата ВЛЕН доби околу 91.242 гласови.Политичката партија „Левица“ доби поддршка од 57.063 гласачи, додека партијата ЗНАМ доби 38.421. Коалицијата „Искуство за успех“ (ГРОМ, ЛДП, Интегра, ПЦЕР) освои 13.000 гласови.Според податоците на ДИК, на изборите гласале вкупно 883.937 граѓани, од кои 833.984 гласачки ливчиња биле важечки, а 49.957 неважечки. Излезноста била 48,29 проценти.

Пронајдете не на следниве мрежи: