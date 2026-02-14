ВМРО-ДПМНЕ: Поранешната обвинителка Лејла Кадриу беше суспендирана во времето на СДСМ, за да не биде одговорна за пожарот во модуларната болница во Тетово

0 SHARES Сподели Твитни

Владејачката партија, ВМРО-ДПМНЕ, застана во одбрана на поранешната обвинителка Лејла Кадриу, велејќи дека таа била суспендирана за време на владата на СДСМ, со цел да се спречи кривична одговорност против високи владини функционери во врска со трагичниот пожар во модуларната болница во Тетово.

Владејачката партија вели дека поранешниот министер за здравство Венко Филипче и поранешниот премиер Зоран Заев донеле одлуки што ги заобиколија законските процедури при распоредувањето на модуларните болници. Тие тврдат дека објектите биле третирани како „урбани објекти“ со забрзана постапка, концентрирајќи го одобрувањето исклучиво на Министерството за здравство.

ВМРО-ДПМНЕ се повикува на изјавите на Кадри, во кои е нагласено дека се користени несоодветни материјали и дека немало редовна студија за електричните инсталации, што според неа придонело за трагедијата во која животот го загубија 14 лица.

ВМРО-ДПМНЕ, исто така, изразува сомнежи за износот и намената на средствата потрошени за изградба на модуларни болници.

Партијата вели дека клучниот момент за суспензијата на Кадриу бил нејзиниот предлог за градежно вештачење, по што таа била отстранета од случајот. Според ВМРО-ДПМНЕ, доколку истрагата продолжи без притисок, одговорноста би можела да стигне до највисоките владини структури.

ВМРО-ДПМНЕ бара целосна, независна и непристрасна истрага, како и разјаснување на сите сомневања за утврдување на институционалната одговорност за трагедијата што ја потресе земјата.

