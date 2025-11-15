ВМРО-ДПМНЕ разреши двајца функционери

0 SHARES Сподели Твитни

Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ вчера одржа состанок на кој беа донесени многу важни одлуки во врска со подготовките за следниот редовен партиски Конгрес, закажан за 6 декември во Кавадарци.

„Донесена е одлука за избор на делегати кои ќе учествуваат и ќе одлучуваат на Конгресот. На Конгресот ќе учествуваат над 800 делегати, додека генералниот секретар Ѓорѓија Сајкоски беше овластен да го утврди конечниот список на делегати согласно статутот на ВМРО-ДПМНЕ. Формиран е и организациски совет за подготовка на Конгресот“, се вели во соопштението на владејачката партија.

Централниот комитет донесе одлука за разрешување на Илија Стоилев од функцијата претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Шен Николе, по случајот со злоупотреба на средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Донесена е и одлука за разрешување на Гоце Стоиловски од функцијата претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Македонска Каменица.

Централниот комитет дискутираше и за резултатите од неодамнешните локални избори.

