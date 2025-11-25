Внуката на Џон Кенеди боледува од леукемија: На Татјана ѝ се дава уште една година живот, ова беше првиот знак на болеста

0 SHARES Сподели Твитни

Татјана Шлосберг открива дека ѝ била дијагностицирана акутна миелоидна леукемија на 35-годишна возраст.

Во есеј објавен на 22 ноември во списанието „Њујоркер“ , Татјана Шлосберг, наследничката на семејството Кенеди, открива дека ѝ е дијагностицирана акутна миелоидна леукемија. Во текстот насловен „Борба со мојата крв“, таа ја опишува својата дијагноза како „терминална“.

„Не бев болна. Не се чувствував болно. Бев една од најздравите луѓе што ги познавав. Имав син кого го сакав повеќе од сè и новороденче за кое требаше да се грижам“, пишува новинарката за животна средина и ќерка на Каролина Кенеди.

Триесет и петгодишната Татјана дознала за болеста по раѓањето на своето второ дете во мај 2024 година. Лекарите забележале дека нешто не е во ред кога забележале дека бројот на нејзините бели крвни зрнца изгледал „чудно“:

„Нормалниот број е околу 4 до 11.000 клетки на микролитар. Мојот беше 131.000 клетки на микролитар. Ми беше кажано дека може да биде поврзано со бременост и породување, но може да биде и леукемија .“

Неколку часа подоцна, кај неа беше дијагностицирана акутна миелоидна леукемија, агресивна и ретка форма на рак што ги напаѓа коскената срцевина и крвта, а се јавува претежно кај луѓе над 60 години.

Драматичната борба на Татјана Шлосберг

Шлосберг била подложена на трансплантација на матични клетки од нејзината сестра, што довело до ремисија. За жал, болеста повторно се појавила.

„Докторот ми рече дека леукемијата со мојата мутација сака да се врати“, се сеќава Татјана, додавајќи дека учествувала во неколку клинички испитувања.

По неколку недели во болница, таа „мораше повторно да научи да оди“ и не можеше да ги подигне своите деца. За време на последниот преглед, докторот изјави дека може да ѝ го продолжи животот најмногу за една година. На Татјана ѝ беше тешко да го прифати она што ја чека и дека нејзините деца „нема да се сеќаваат на неа“.

„Секогаш се обидував да бидам добра – добра ученичка, добра сестра и добра ќерка, да ја заштитам мајка ми и никогаш да не ја растажам или налутам. Сега додавам нова трагедија во нејзиниот живот, во животот на нашето семејство, и не можам ништо да направам за да го спречам тоа“, заклучува Татјана.

Што е акутна миелоидна леукемија?

Леукемијата е група на малигни заболувања кои се јавуваат поради неправилна репродукција на клетките што формираат крв, првенствено во коскената срцевина и лимфните јазли. Традиционално се користат две групи на леукемија:

според текот на болеста (акутна и хронична леукемија) и

според линијата на потекло (лимфатична и миелоидна леукемија);

Така, постојат акутна миелоидна, акутна лимфобластна, хронична миелоидна и хронична лимфатична леукемија.

Акутните форми се јавуваат најчесто, при што акутната миелоидна леукемија најчесто ги зафаќа возрасните, додека акутната лимфобластна леукемија најчесто ги зафаќа децата на возраст од 3 до 7 години и е најчестата малигна болест во детството. Хроничните леукемии, како што сугерира името, се развиваат многу бавно – миелоидната форма во текот на неколку години, а лимфатичната форма во текот на неколку децении. Последната се карактеризира со најблаг тек на болеста.

Симптоми на леукемија

Подоцнежните фази на леукемија се разликуваат по симптоми во зависност од нејзиниот вид. Сепак, во раните фази, симптомите се генерално слични и вклучуваат:

зголемени лимфни јазли и слезина,

губење на апетитот,

анемија,

болки во коските и зглобовите,

крварење од носот и непцата,

висока температура,

осип.

Сериозен симптом е ослабен имунитет, што може да доведе до други, независни болести, дополнително оптоварувајќи го телото. Хроничната миелоидна леукемија може да биде без симптоми неколку години, додека хроничната лимфатична леукемија може да трае неколку децении пред да се појават знаците на болеста.

