Внукот на Џек Николсон брутално ја претепал својата девојка: Таа ја изгубила свеста од тепањето, завршила во операциона сала – Тој се соочува со затворска казна (фото)

Шон Најт Николсон, 29-годишниот внук на познатиот актер Џек Николсон, беше уапсен на 5 август поради ужасен физички напад врз неговата поранешна девојка Елизабет Лорлор.Инцидентот, според полицискиот извештај објавен од „Дејли меил“, се случил на 23 јули во неговиот стан во Венеција, Калифорнија. Лорлор им кажал на полицајците дека Николсон ја зграпчил за вратот и главата, а потоа ја фрлил низ собата, предизвикувајќи таа да удри во тврд предмет и да ја изгуби свеста. Кога се разбудила, сфатила дека дел од предниот заб ѝ е скршен, а подоцна го сумирала болното искуство во објава на Инстаграм:– Ова лето ми донесе посттрауматско стресно растројство – рече таа.

Jack Nicholson’s grandson Sean arrested on felony domestic violence charges: report https://t.co/UDUmSuLA3R pic.twitter.com/LOLFV4i2mI— Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Сè започна со телефонски повикВознемирувачкиот настан наводно започнал со манипулативен повик. Лорлор тврди дека Николсон, со кого била во турбулентна врска од 2023 година, ја намамил во неговиот стан заканувајќи се дека ќе се самоубие. Тој ѝ рекол дека испил полно шише валиум и дека мора да дојде ако не сака да се повреди. Таа изјавила дека Шон се бори со шизофренија и има долга историја на мешање лекови на рецепт со нелегални супстанции. Средбата, која требало да се одржи за да се разговара за неговиот неодамнешен престој на рехабилитација, брзо ескалирала. Расправијата избувнала откако таа му го проверила телефонот за да потврди дали тој излажал за својата трезвеност, што наводно го предизвикало бруталниот напад.Се разбудила од несвест со скршен забОткако се освестила со скршен заб, Лорлор успеала да избега од станот, но Николсон наводно ја стигнал и ја вратил внатре. Во паника, таа успеала да испрати фотографии од своите повреди до неговата мајка, Џенифер Николсон, која веднаш повикала брза помош. Лорлор била однесена во болницата Марина дел Реј, каде што била подложена на итна орална операција и добила конци за други повреди на лицето. Шон е син на Џенифер, најстарата ќерка на Џек Николсон со поранешната сопруга Сандра Најт.Поради овој инцидент, Шон Николсон, инаку музички продуцент и диџеј познат по името Катер Маток, се соочува со сериозни обвиненија. Тој е обвинет за кривично дело семејно насилство со употреба на смртоносно оружје , а во обвинението како оружје се наведени „раце, нозе и заби“. Истиот ден кога беше уапсен, тој беше ослободен со кауција од околу 46.000 евра (50.000 американски долари) и треба да се појави на суд на 26 август. Доколку биде прогласен за виновен, тој се соочува со затворска казна до четири години. Во меѓувреме, судот ја одобри привремената забрана за пристап побарана од Лорлор.



