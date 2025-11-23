Водачот на навивачите на Партизан застрелан во Белград, преживеал два претходни обиди за атентат

Тадија Пантиќ (25), кој беше убиен вчера на булеварот Арсенија Чарнојевиќа во Нов Белград, наводно бегал од своите убијци кратко пред неговата егзекуција. Според медиумските извештаи, Пантиќ забележал дека некој го следи и почнал да трча, но напаѓачот го стигнал и го убил, пишува Telegraf.rs.

„Се сомнева дека Тадија П. одел по патеката што води низ зградите и наводно во еден момент видел некој како го следи, истрчал кон обложувалницата, а напаѓачот го стигнал и почнал да пука рафално“, вели изворот, додавајќи: „Потоа напаѓачот избегал во непознат правец и интензивно се бара во полициската операција Вихор“.

Како што нè потсетува Телеграф, двајца мажи на скутер без регистарски таблички му се приближиле на Тадија Пантиќ и испукале неколку истрели во главата и телото. Пукањето го слушнале бројни очевидци, кои набрзо го пронашле телото на младиот човек зад трафика.

Пријателите на убиениот веднаш пристигнале на местото на злосторството, како и неговата сестра, која со солзи ја молела полицијата да ѝ дозволи да го види својот брат уште еднаш.

Водач на навивачи кој преживеал два напада

Убиениот Пантиќ бил водач на навивачите на Партизан од Земун и веќе двапати избегал од смртта. Првиот пат бил во јуни, за време на навивачка пресметка на мостот Газела. Потоа камерите ги снимиле напаѓачите на скутери како ги опкружуваат автомобилите што ги превезуваат навивачите на Партизан, вклучувајќи го и Пантиќ, по што отвориле оган.

Вториот пат, кога е осомничен дека избегал напад, бил кога македонскиот модел Мартин С. загинал во експлозија во изнајмен стан во центарот на Белград. Се верува дека моделот бил ангажиран да го убие Пантиќ, но случајно активирал експлозив.

Полицијата ја започнала операцијата „Вихор 3“ и интензивно трага по сторителите во областа на Земун и Нов Белград.