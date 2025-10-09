Водечки американски банкар предупредува на пад на берзата во Соединетите Американски Држави

0 SHARES Сподели Твитни

Џејми Дајмон, кој раководи со најголемата американска банка, изјави дека е повеќе загрижен од другите за сериозната корекција на пазарот, за која рече дека би можела да дојде во следните шест месеци до две години.Во едно ретко и опсежно интервју, шефот на банката, исто така, рече дека САД станале „помалку сигурен“ партнер на светската сцена.Тој предупреди дека е „малку загрижен“ за инфлацијата во САД, но инсистираше дека мисли дека Федералните резерви ќе останат независни, и покрај постојаните напади на администрацијата на Трамп врз нејзиниот претседател Џером Пауел.Тој додаде дека „многу работи имало таму“ создавајќи атмосфера на неизвесност, посочувајќи на фактори на ризик како што се геополитичката средина, фискалните трошоци и ремилитаризацијата на светот.„Значи, велам дека нивото на неизвесност треба да биде повисоко во умовите на повеќето луѓе од она што јас би го нарекол нормално.“Голем дел од брзиот раст на берзата во последните години е поттикнат од инвестиции во вештачка интелигенција.Во среда, Банката на Англија направи споредба со бумот на дот-ком компаниите (и последователниот пад) од крајот на 1990-тите – и предупреди дека вредноста на компаниите за вештачка интелигенција „изгледа пренатрупана“ со растечки ризик од „остра корекција“.„Според мене, вештачката интелигенција е реална и вештачката интелигенција ќе се исплати како целина“, рече тој.„Исто како што автомобилите се исплатеа во целина, телевизорите се исплатеа во целина, но повеќето од вклучените луѓе не се снаоѓаа добро.“Тој додаде дека дел од парите инвестирани во вештачка интелигенција „веројатно ќе бидат потрошени залудно“.Глобалната безбедност неодамна беше во фокусот на шефот на „Џеј-Пи-Еј Морган“, а во писмо до акционерите претходно оваа година тој предупреди дека САД ќе останат без ракети во рок од седум дена од војната во Јужното Кинеско Море.Размислувајќи за тоа како светот би можел да се бори против факторите на ризик, тој посочи на поголеми воени инвестиции.„Луѓето зборуваат за складирање работи како криптовалути, јас секогаш велам дека треба да складираме куршуми, оружје и бомби. Светот е многу поопасно место и јас би сакал да бидам безбеден.“Друг фактор на ризик со кој, според многумина во глобалната економија, може да се соочат САД е притисокот врз независноста на Федералните резерви, централната банка на Америка.Тој рече дека верува оти независноста на централната банка е важна – но дека е подготвен да го прифати „зборот“ на Трамп дека нема да се меша во независноста на ФЕД, и покрај тоа што претседателот го опиша актуелниот претседател на ФЕД, Џером Пауел, како „кретен“ и „глупав“ затоа што не ги намалува каматните стапки побрзо.Дајмон призна дека САД станале „малку помалку сигурни“, но рече дека некои од активностите на администрацијата на Трамп ја принудиле Европа да дејствува поради недоволно инвестирање во НАТО и недостаток на економска конкурентност.Дајмон, исто така, сподели сознанија за потенцијалниот напредок во трговските разговори меѓу Индија и САД.Тој рече дека сака „да ја приближи Индија“ и верува дека е блиску до договор за намалување на дополнителните тарифи за Индија, воведени како казна за нејзината континуирана трговија со Русија, особено за купување нафта.„Всушност, разговарав со неколку претставници на Трамп кои велат дека сакаат да го сторат тоа, и ми беше кажано дека ќе го сторат тоа.“Името на Џејми Дајмон често се споменуваше меѓу големите финансиски играчи способни за транзиција во политиката.Пред реизборот на Трамп минатата година, влијателниот инвеститор Бил Акман рече дека тој би бил „неверојатен избор“ за секретар на финансии, а исто така беше предмет на шпекулации за потенцијална претседателска кандидатура.Запрашан за неговите политички амбиции, Дајмон рече дека тоа „не е можно“ и дека неговиот фокус е на тоа да ја одржи ЏП Морган „здрава и динамична компанија“.„Ако ми го дадете претседателството, ќе го прифатам“, се пошегува тој. „Мислам дека би завршил добра работа.“

