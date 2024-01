ВОДИТЕЛКА НА ПИНК СО ПРОВОКАТИВНО ИЗДАНИЕ ГИ РАСПАМЕТИ МАЖИТЕ: ГиИ ПОКАЖА БУЈНИТЕ ГРАДИ ОД КОИ ЗАСТАНУВА ЗДИВОТ

0 SHARES Сподели Твитни

Следбениците на Ивана се воодушевени од нејзините нови фотографии

Водителката Ивана Шопиќ е многу активна на социјалните мрежи каде знае како да ги израдува своите следбеници со своите нови фотографии.

Шопиќ неодамна објави серија фотографии на кои позира на малку попровокативен начин со чаша вино во раката.

Она што особено привлекува внимание се градите на водителката , кои се во преден план на овие фотографии.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Šopić (@sopicka_)

Веруваме дека луѓето кои ја следат се воодушевени од ова нејзино издание , а тоа можеме да го заклучиме по бројот на лајкови, но и коментарите кои се најдоа под нејзините фотографии.

