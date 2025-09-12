Воената вежба од која се плаши Источна Европа започнува денес: Русите, Белорусите и „Запад 2025“ во екот на најголемите тензии

0 SHARES Сподели Твитни

Иако информациите за инвазијата на руски беспилотни летала во Полска станаа информација број еден во Источна Европа, фактот дека денес започнуваат големите воени вежби на Русија и Белорусија дополнително ги вознемири официјалните лица во овој дел од Европа.Воените вежби наречени „Запад 2025“ започнуваат денес и ќе траат до вторник, 16 септември.Официјално, тие ќе се одржат првенствено на полигони за обука во североисточна Белорусија, на локации далеку од границите на Полска и Литванија, што, според Центарот за источни студии, Минск го претстави како гест на деескалација кон своите соседи.Сепак, Украинците нагласуваат дека Русите и Белорусите имаат намера да извршат дел од своите воени активности во близина на белорускиот град Хоза, кој се наоѓа во близина на границата со Литванија и Полска.Во анализа објавена на 8 септември, OSW забележува дека нема извештаи за подготовки или планови за вежбите „Запад-2025“ на руските полигони за обука, особено во Калининградската област, што е спротивно на претходните информации дадени од литванското Министерство за одбрана.Иако Кремљ комуницира со помал број војници, литванските разузнавачки служби известуваат дека во вежбите ќе учествуваат дури 30.000 војници.Според белоруски извори, цитирани од OSW, војниците од елитните руски единици треба да бидат обучени на белоруска почва: Втората механизирана дивизија „Таманскаја“ и 4-та оклопна дивизија „Кантемировскаја“, новоформираната 71-ва механизирана дивизија на 14-от армиски корпус и евентуално 98-та воздушно-десантна дивизија, која пристигна во Белорусија со својата редовна опрема во август.Од друга страна, генералниот инспектор на германскиот Бундесвер, Карстен Бројер, во понеделник, 8 септември, изјави дека во вежбите ќе учествуваат 13.000 луѓе во Белорусија и 30.000 во Русија.ВИДЕООфицијално, овие вежби се одбранбени по природа, но тие вклучуваат премин кон офанзивни операции во следната фаза од хипотетички конфликт.Претходно, белорускиот министер за одбрана Виктор Кренин објави дека вежбите оваа година ќе бидат посветени на планирање на употребата на оружјето „Орешник“, како и на нуклеарно оружје.„Поради ситуацијата на западната и северната граница, Белорусија мора да биде подготвена за сè“, рече министерот.Иако обемот на вежбата е значително помал отколку во претходните години, европските соседи ја сфатија ситуацијата многу сериозно, особено Полска. Владата на оваа земја одлучи да ги затвори сите гранични премини со Белорусија и да испрати дополнителни војници на границата, а Литванија и Латвија го затворија својот воздушен простор.

Пронајдете не на следниве мрежи: