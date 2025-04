Воено злосторство на израелската војска: Пукале во јасно обележани амбулантни возила, во масовна гробница пронајдени телата на 15 хуманитарци (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Се појавија снимки од моментот кога минатиот месец беа убиени 15 хуманитарни работници во Газа – на кои јасно се гледаат нивните амбулантни возила и противпожарни апарати кога се верува дека израелските војници отвориле оган врз нив.По инцидентот во „масовна гробница“ беа пронајдени телата на 15 хуманитарни работници.Телата на 15 хуманитарни работници – осум медицински лица од палестинската Црвена полумесечина (PRCS), шест членови на цивилната заштита и еден вработен во Обединетите нации – беа пронајдени во „масовна гробница“ по инцидентот, според Џонатан Витал, шеф на Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања.PRCS го опиша „намерното таргетирање на хуманитарните работници“ од страна на израелските сили како „воено злосторство“.

BREAKING: Video emerges of aid workers being fired on in Gaza, contradicting Israel’s account of the deadly attack, with 15 bodies found in a “mass grave.”Sky’s @AliBunkallSKY has the details.https://t.co/VyYDY7U0cI pic.twitter.com/cEO6RrDE9z— Sky News (@SkyNews) April 5, 2025

Израелската армија пред објавувањето на видеото соопшти дека внатрешната истрага покажала дека војниците пукале во возила без светла и без никакви знаци дека се работи за возила за итна помош.Сепак, видеото до кое дојде „Њујорк тајмс“ и потврдено од „Скај њуз“ покажува јасно означени возила на брза помош и пожарникарско возило со вклучени црвени светла.Скај њуз ја потврди локацијата и времето на инцидентот користејќи сателитски снимки и видео снимки што следуваа.Видеото е снимено на 23 март, северно од Рафа. На него се гледа конвој од амбулантни возила и противпожарна кола како се упатува кон центарот на Рафа.Сите возила во колоната ги имаа вклучени светлата за итни случаиВидеото изгледа како да е снимено од некој од хуманитарните работници рано наутро. Сателитската снимка, направена истиот ден во 9:48 часот по локално време, покажува група возила на страната на патот.PRCS прво објави дека изгубила контакт со своите екипажи непосредно пред 7 часот наутро.Сателитските снимки од 26 март – три дена подоцна – покажуваат траги од гуми и земјени работи, веројатно предизвикани од движење на воени возила.Снимката од возило во движење го покажува конвојот – вклучувајќи амбулантни возила и противпожарно возило со вклучени светла.Кога колоната застанува, едно возило скршнува од патот налево. Возилото од кое се снима филмот застанува, а хуманитарните работници излегуваат.Набргу потоа избувнаа истрели кои траат околу пет минути.Снимањето на лекарот вели на арапски дека „Израелците се тука“ и го рецитира Шахадатот – исламска изјава за вера која често се рецитира пред смртта.Во позадина се слушаат гласови на хебрејски, но не е јасно што зборуваат.Дописникот на Sky News за Блискиот Исток, Алистер Банкал, рече дека ИД првично тврдеше дека возилата немале светла или било какви ознаки за итни случаи.– Но, на видеото јасно се гледа дека на тие возила им биле вклучени светлата за итни случаи – рече тој.Скај њуз контактираше со израелската војска за коментар.„Амбулантите беа јасно означени“Говорејќи во ОН во петокот, претседателот на PRCS, д-р Јунис Ал Хатиб рече дека организацијата „побарала независна истрага“.Тој додаде: “Нешто што можам да споделам – го слушнав гласот на еден од тие момци. Неговиот телефон беше пронајден со телото, а тој ја сними целата работа. Неговите последни зборови пред да биде застрелан беа: “Извини, мамо. Само сакав да им помогнам на луѓето. Сакав да спасам животи”.Дилан Виндер, резидентен набљудувач на Меѓународната федерација на Црвениот крст (IFRC), рече дека е „шокиран од убиството на осумте медицински лица од PRCS кои загинаа на должност во Газа“.„Тие беа хуманитарни работници. Тие ги носеа симболите што требаше да ги заштитат. Нивните возила беа јасно означени и требаше да се вратат кај семејствата. Тие не го правеа тоа. Дури и во најсложените воени зони, постојат правила“, рече тој.Во соопштението објавено пред објавувањето на видеото, израелските одбранбени сили (IDF) соопштија дека ја осудуваат „повторната употреба на цивилна инфраструктура од страна на терористичките организации во Појасот Газа, вклучувајќи медицински установи и амбулантни возила за терористички цели“.Тие додадоа дека во инцидентот се убиени членови на милитантните групи Хамас и Исламски џихад.Израелската војска директно не ја коментираше смртта на работникот на Црвената полумесечина, но подоцна за Ројтерс изјави дека го олеснила извлекувањето на телото од областа, која ја опиша како активна зона на конфликт.Телата беа пронајдени во песокот, во јужниот дел на Газа, во она што Витол го нарече „масовна гробница“, обележана со светлината на смачкана брза помош.Тој објави слики и видеа од екипите на Црвената полумесечина кои копаат во песокот и ги поставуваат телата на земја, покриени со пластични церади.Телата на 15 медицински и хуманитарни работници беа пронајдени во јужниот дел на Газа заедно со нивните уништени возила.Филип Лазарини, шефот на Палестинската агенција на ОН за бегалци (UNRWA), изјави за X Network дека телата биле „фрлени во плитки гробници“, што тој го опиша како „длабоко кршење на човечкото достоинство“.Повеќе од 400 хуманитарни работници се убиени во Газа од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас, додаде Лазарини.Според ОН, најмалку 1.060 здравствени работници се убиени во изминатите 18 месеци откако Израел ја започна својата офанзива во Газа како одговор на нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година.ОН најавија намалување на меѓународниот персонал во Газа за една третина поради безбедносни ризици.Палестинските здравствени власти соопштија дека повеќе од 50.000 луѓе се убиени откако Израел ја започна воената кампања како одговор на упадот на милитантите на Хамас во јужен Израел, при што загинаа повеќе од 1.200 луѓе, а беа киднапирани околу 250.Министерството за здравство во Газа не прави разлика меѓу цивили и борци.



