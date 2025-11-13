Воен авион се урна во Русија, загинаа двајца членови на екипажот

Руското Министерство за одбрана објави дека борбениот авион Су-30 се урна за време на тренинг лет во Карелија, дел од Русија долж границата со Финска, при што загина екипажот.

Денес, околу 19:00 часот по московско време, авионот Су-30 се урна за време на планиран тренинг лет во Република Карелија, според соопштението за медиумите од Министерството за одбрана на Русија, пренесува РИА Новости.

Авионот се урна во ненаселена област, а летот беше извршен без муниција.

Како што е наведено во соопштението, службите за итни случаи беа испратени на местото на несреќата.

„Добив информации за падот на воен авион во областа Приоње. Испратив служби за итни случаи на местото на падот“, објави регионалниот гувернер Артур Парфенчиков на Телеграм.

Според него, двајца членови на екипажот загинаа.