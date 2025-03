Возачите на Ферари и Гасли Исклучени по Трката во Кина

0 SHARES Сподели Твитни

Луис Хамилтон и Шарл Леклер од тимот на Ферари, заедно со Пјер Гасли од Алпин, беа исклучени од резултатите на Големата награда на Кина која се одржа денес во Шангај. Откако заврши трката, стјуардите открија дека возилата на Леклер и Гасли беа полесни од дозволеното, што доведе до нивната дисквалификација. Во случајот на Хамилтон, проблемот беше технички, бидејќи еден од деловите, лизгачкиот блок, не ја исполни потребната дебелина. И двата тима, Ферари и Алпин, признаа дека немаат оправдување и дека самите се одговорни за грешките. Пред дисквалификацијата, Леклер го држеше петтото место, малку пред колегата Хамилтон, додека Гасли заврши единаесетти. Поради овие дисквалификации, конечниот пласман на возачите кои освоија поени е променет, при што Пјастри, Норис, Расел, Ферстапен, Окон, Антонели, Албон, Берман, Строл и Саинц се најдоа на врвните позиции.

