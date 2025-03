Возачот приведен по сообраќајна несреќа во Ѓорче Петров

0 SHARES Сподели Твитни

Поради инцидентот што се случи во Скопје, полициските службеници од СВР Скопје го приведоа 39-годишниот Х.Х. од селото Крушопек. Оваа акција следеше откако вчера, околу 14.30 часот, на булеварот „Партизански одреди”, наспроти пазарот Ѓорче Петров, тој управувал автомобил марка „голф” со скопски регистарски таблички и налетал на 12-годишно девојче, кое е пешак, од Скопје. Девојчето веднаш било пренесено со возило на Итна медицинска помош до комплексот клиники „Мајка Тереза”, каде што ѝ била укажана медицинска помош и биле утврдени сериозни телесни повреди. Полицијата изврши увид на местото на настанот, возачот е задржан во притвор и против него ќе биде поднесена кривична пријава во итна постапка.

