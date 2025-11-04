Возач од Формула 1 ја запроси девојката: Сè пука од романтика, а неговото куче го украде вниманието ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на Ферари, Шарл Леклерк, и Александра се во врска од 2023 година, а сега ги шокираа фановите со романтична објава на социјалните мрежи.

Познатиот возач на Формула 1 и миленик на Ферари, Шарл Леклер, потврди дека ѝ предложил брак на својата девојка Александра Сен-Мело, модел и инфлуенсерка со која е во врска од 2023 година .

Тие ги изненадија своите обожаватели со добрата вест и ја објавија својата свршувачка преку серија фотографии на Инстаграм со краток опис: „ Господин и госпоѓа Леклерк “.

Иако двајцата се во центарот на вниманието, нивното куче, кое веќе е познато на јавноста, исто така собра лајкови и допре до срцата, бидејќи носеше огрлица околу вратот на која пишуваше: „Тато сака да се ожени со тебе“.

Беше многу романтично запросување, со оглед на тоа што сликите прикажуваат мноштво црвени рози и ливчиња кои формираат срце, со неколку десетици свеќи наредени околу него.

Јасно е дека Чарлс добро се подготвил за овој посебен момент, грижејќи се за сè, а моделот јасно кажа „да“ без размислување .

Славниот пар за прв пат беше виден во јавност во јули 2023 година, а оттогаш станаа еден од омилените и „тоа“ парови.

Денес, Александра често го поддржува својот вереник на трките, а пред да го запознае Чарлс, водеше мирен живот и не се експонираше на социјалните мрежи. Денес, таа има милиони следбеници и соработува со големи брендови како што е „Роуд“, кој е поддржан од Хејли Бибер.

