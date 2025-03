Возач повреден во сообраќајна несреќа на автопат – Опсервер

0 SHARES Сподели Твитни

Ноќта на 00.20 часот, во СВР Охрид било регистрирано дека на патот што води од Охрид кон село Подмољје, патничкото возило цитроен берлинго со скопски регистарски ознаки, управувано од 51-годишниот А.Н. од Скопје, излетало од патот. Возачот добил сериозни повреди кои биле потврдени во Специјалната болница „Св.Еразмо“ во Охрид. На местото на настанот бил извршен увид од страна на екипа припадници на СВР Охрид.

