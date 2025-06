Возбудливиот настап на Игор Џамбазов во Античкиот театар: Најдоброто од неговата кариера!

0 SHARES Сподели Твитни

Концерт на Игор Џамбазов во Охрид

На 19-ти јули, цела Македонија ќе се собере во Охрид за уникатен настан. Со големо задоволство ве информираме дека македонскиот актер и музичар Игор Џамбазов ќе одржи концерт под наслов „Најдоброто од Игор Џамбазов“. Настанот ќе се одржи на Античкиот театар во Охрид, со почеток во 21 часот.

На сцената, Игор ќе биде придружуван од неговиот блуз-соборец Гуру Харе и неговиот бенд. Публиката ќе има можност да ги слушне неговите најпознати хитови како „Диши длабоко“, „Да си жив и здрав“, „Каква е оваа ситуација“, „Скопјанец в Битола“, и многу други. Освен тоа, ќе биде презентиран и материјал од новиот албум „Првите триесет“.

Настанот ќе биде забележан и како „The Best Off“ концерт, со што ќе биде снимен и за телевизиски проект.

Влезниците за овој несекојдневен настан ќе бидат пуштени во продажба од 4-ти јуни и можат да се набават преку официјалната продажна мрежа, како и на пунктот кај „Аждерот“ во Охрид. Не пропуштајте ја оваа прилика за незаборавно музичко искуство!

