Вознемирувачка содржина! Објавено видео: Потврден е идентитетот на напаѓачот кој уби две лица пред синагогата во Манчестер

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата го потврди идентитетот на напаѓачот кој го изврши нападот пред синагога во Манчестер во четврток, при што загинаа две лица, а тројца беа повредени.Станува збор за 35-годишниот Џихад Ал-Шами, британски државјанин од сириско потекло, кој беше убиен од полицијата на местото на настанот.Според полицијата на Голем Манчестер (GMP), Ал-Шами прво со автомобилот удрил во група луѓе пред синагогата на хебрејската конгрегација Хитон Парк, а потоа нападнал минувачи со нож. Сведоците потврдија дека се обидел да влезе во синагогата, но бил спречен од обезбедувањето и верниците.Видеото може да содржи содржина што може да биде вознемирувачка за некои читатели.

This is the jihadi who killed two innocents at a synagogue in #Manchester on Yom Kippur, the holiest day for Jews.The British govt is trying its best to not call it what it is: Islamic terror.This is suicidal empathy. pic.twitter.com/QfdmrxBpJx— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) October 2, 2025

ГМП го окарактеризира инцидентот како „терористички чин“. Уште три лица беа уапсени – двајца мажи во триесеттите години и една жена во шеесеттите години – под сомнение дека се поврзани со подготовка или поттикнување на терористички чин.Британскиот премиер Кир Стармер го осуди нападот, истакнувајќи дека е извршен на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар. Тој најави „дополнително полициско присуство“ пред синагогите низ целата земја, додека градоначалникот на Лондон, Садик Кан, рече дека полициските патроли во главниот град ќе бидат „засилени“.„Напаѓачот ги нападна Евреите затоа што се Евреи. Ветувам дека ќе направиме сè за да ја обезбедиме заштитата на заедницата“, рече Стармер по вонредниот состанок на кабинетот.Главниот рабин Ефраим Мирвис рече дека тоа е „трагичен исход на немилосрдната омраза кон Евреите на нашите улици, кампуси, социјални медиуми и на други места“.Меѓу повредените се еден маж кој бил избоден со нож, друг кој бил удрен од автомобил и трет кој се здобил со повреди за време на полициската операција. Полицијата потврди дека напаѓачот носел лажен експлозив.„Напаѓачот ги нападна Евреите затоа што се Евреи. Ветувам дека ќе направиме сè за да ја обезбедиме заштитата на заедницата“, рече Стармер по вонредниот состанок на кабинетот.Главниот рабин Ефраим Мирвис рече дека тоа е „трагичен исход на немилосрдната омраза кон Евреите на нашите улици, кампуси, социјални медиуми и на други места“.Меѓу повредените се еден маж кој бил избоден со нож, друг кој бил удрен од автомобил и трет кој се здобил со повреди за време на полициската операција. Полицијата потврди дека напаѓачот носел лажен експлозив.



Пронајдете не на следниве мрежи: