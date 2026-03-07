ВОЗНЕМИРУВАЧКИ ФОТОГРАФИИ: Куче скитник нападна четиригодишно девојче во Битола

Четиригодишно девојче вчера вечер било нападнато од куче, по што веднаш реагирале надлежните служби. Според информациите на локалните медиуми, станува збор за бездомно куче, без познат сопственик.

За повреденото девојче на Фејсбук помош побара вујкото на девојчето Сафет Бајрамов.

„Ве молам за помош, ако некој го знае бројот на шинтерската служба Битола, денес во дворот влезе куче скитник и ми го нападна внучето, 4 годишно“ напиша на Фејсбук Бајрамов.

Од Прифатилиштето „Хачико“ коешто работи во рамки на Јавното претпријатие „Комуналец“ информираат дека по добиената пријава за каснување, шинтерската служба веднаш излеглае на терен и кучето е заловено во напуштен објект во близина на местото на настанот.