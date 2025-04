0 SHARES Сподели Твитни

Камерите за надгледување го снимиле моментот кога шефот на руската мафија бил ликвидиран пред неговиот дом. Убиецот бил облечен во заштитни костуми, како оние кои се користеле во случаи на хемиска опасност.

Видеото тука

