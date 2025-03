(Вознемирувачко видео) Силен земјотрес во Јужна Азија со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала

Судејќи по снимката, изгледа дека има и срушени згради во Бангкок. На видеата кои се појавија на социјалните мрежи се гледа дека земјотресите биле доволно силни за да предизвикаат излевање на вода од базен. Кинескиот центар за сеизмолошка мрежа (ЦЕНЦ) соопшти дека земјотресот бил со јачина од 7,9 степени, според новинската агенција Ксинхуа, додека ЦЕНЦ соопшти на социјалните мрежи дека „потреси се почувствувани и во Јунан“.

Во моментов нема извештаи за последиците од земјотресот во земјата, која е среде граѓанска војна.

Според американскиот геолошки институт, епицентарот бил на околу 17,2 километри од градот Мандалеј, кој има близу 1,2 милиони жители. Околу 12 минути по првиот земјотрес, областа беше погодена од втор силен последователен потрес со јачина од 6,4 степени.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6

— Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025