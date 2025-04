(ВОЗНЕМИРУВАЧКО) Еве како изгледаше масакрот во градот Суми: Снимен моментот на разорниот удар, луѓето се избришани од лицето на Земјата за секунда! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 34 лица загинаа, меѓу кои две деца, а 117 беа повредени во руски ракетен напад врз североисточниот град Суми на 13 април.Ова го соопштија од украинските служби за итни случаи.Русија не го коментираше нападот.

SUMY – UpdateVideo of the moment the first Russian ballistic missile hit the city centre. Another ballistic arrived a few minutes later.Utterly disgusting. A deliberate crime to terrorise the people of Ukraine.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/3g9rLy6Vxj— Tim White (@TWMCLtd) April 13, 2025

Европските лидери реагираа – британскиот премиер Кир Стармер го нарече нападот „страшен“, а францускиот претседател Емануел Макрон го нарече „јасно непочитување на животот“.

🇷🇺🇺🇦🤬❗Sumy, the moment of the second strike when reporters and rescuers were on the scene. pic.twitter.com/wkRp8Pv9zk— MoloOSINT🎖️ (@44Molo) April 13, 2025

Нападот се случи во време кога Америка, најсилниот воен сојузник на Украина, се стреми да стави крај на војната – која сега е во нејзината четврта година – преку преговори под водство на Доналд Трамп.



