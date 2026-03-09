(Вознемирувачко) Не е за сечиј стомак: Погледнете како изгледа претепаниот бразилски голман по хаосот на теренот

Финалето на регионалното првенство Минеира помеѓу бразилските гиганти Крузеиро и Атлетико Минеира (1:0) ќе биде запаметено по скандалозната тепачка на теренот и 23 црвени картони, а голманот на Атлетико Еверсон беше најлош.
Крузеиро го освои локалното првенство на Минеиро со минимални 1:0, а финалето беше засенето од невидена борба на самиот крај од играта.
Сето тоа резултираше со 23 црвени картони, рекорд во бразилскиот фудбал. Тешко е да се избројат кој кого шутна, а голманот на Атлетико, Еверсон, излезе како најдобар.
На социјалните мрежи беше објавена вознемирувачка фотографија од крвавиот и ранет Еверсон, кој долго ќе го памети овој натпревар, а на лицето ќе има лузни што ќе го потсетуваат на овие сосема неверојатни сцени.
Овие последици може да бидат премногу тешки дури и за боречките вештини, а камоли за фудбалот, во кој не треба да има место за какво било насилство.
This is the extent of injury sustained by Atletico Mineiro GK!Everson was seriously injured after f!ght during the Cruizero game. This looks like UFC to be but unfortunately it’s football.NO ROOM FOR VIOLENCE IN MODERN SPORTS pic.twitter.com/WAWleAnCWy— 𝑃𝑎’𝑠𝑘𝑎𝑙 (@passymoore) March 9, 2026
Меѓу фудбалерите кои заработија исклучување беше и познатиот бразилски напаѓач Хулк, кој во еден момент удри во главата одзади еден противнички играч.
„Тажно е, никогаш не сум видел такво насилство на ниту еден фудбалски натпревар. Не можеме да дадеме таков пример бидејќи тоа ќе има последици низ целиот свет“, рече Халк.
Со 23 црвени картони беше срушен рекордот на Бразил од 1954 година, кога беа прикажани 22 црвени картони на натпреварот помеѓу Португалците и Ботафого.
