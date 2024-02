Вознемирувачја снимка од Лос Анџелес: Седум пожарникари повредени во експлозија на камион, двајца се во критична состојба (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Седум пожарникари се повредени денеска, а двајца се во критична состојба по експлозија на камион во Лос Анџелес, соопшти Противпожарната бригада на тој американски град.

Експлозијата се случила кога пристигнале 12 пожарникари за да го изгаснат пожарот на голем камион, додаваат од противпожарната служба.

„Големиот камион не работи на дизел или гас, туку работи на компримиран природен гас“, изјави шефот на пожарникарскиот капетан Ерик Скот, пренесе ABC News.

🚨#BREAKING: New footage shows a massive truck explosion that caused multiple firefighters to be injured ⁰⁰📌#LosAngeles | #CaliforniaEarlier this morning, multiple firefighters and hazmat units were dispatched to a fire involving a truck loaded with pressurized cylinders.… pic.twitter.com/BNX378DOqS— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 15, 2024

Камионот имал два цистерни од 378 литри, од кои едната експлодирала додека пожарникарите го гаселе пожарот, додаде Скот.

Пламените јазици биле високи над десет метри, а експлодирала и блиската трансформаторска станица.

#explosion #Wilmington #Maday call, 7 LAFD Firefighters injured in explosion of truck carrying CNG cylinders. Area being evacuated. Audio Broadcastify @FOXLA pic.twitter.com/cF9xDOFLua— Kevin Takumi (@KevinTakumi) February 15, 2024

Надлежните рекоа дека не знаат во каква состојба е возачот, ниту пак знаат дали возилото се движело во моментот на пожарот.



