Возрасен беровец нападнал полицајци

67-годишен беровец е уапсен затоа што се обидел да нападне полицајци со тврд предмет, соопшти МВР.

„На 21.08.2025 во 19:10 часот во с.Владимирово, беровско, полициски службеници од ОВР Берово го лишиле од слобода Д.П.(67) од Берово затоа што агресивно се однесувал, упатувал закани и се обидел со тврд предмет да нападне полициски службеник кој извршувал службени дејствија. Лицето било приведено во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава“, информираа од полицијата.