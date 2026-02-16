Воз со 80 патници излета од шините во Швајцарија

Воз утрово излета од шините во областа Гопенштајн во швајцарскиот кантон Вале откако лавина ја погоди пругата. Полицијата потврди дека е во тек операција на местото на настанот и дека неколку лица се повредени.

Според објавата од локалната полиција на платформата Икс, безбедносните сили се на местото на инцидентот, додека првичните извештаи укажуваат на повредени патници. Портпаролот на железничката компанија BLS потврди дека излетувањето од шините е предизвикано од лавина што ја погодила пругата.

16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6 — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026

Возот излетал од шините во областа Штокгрејб, помеѓу Гопенштајн и Хохтен, во кантонот Вале. Во него имало 80 патници. Швајцарските федерални железници (SBB) објавија дека сообраќајот на линијата ќе остане во прекин најмалку до вторник, 4:00 часот наутро.

Од BLS изјавија за веб-страницата Blick дека возот што излетал од шините бил регионален експресен воз што тргнал од Шпиц, во кантонот Берн, околу 6:00 часот наутро. Според компанијата, процесот на отстранување на патниците од возот ќе започне веднаш.

Властите ја продолжуваат операцијата на местото на настанот, додека се чекаат официјални соопштенија за состојбата на патниците и точните причини за инцидентот.