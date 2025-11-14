Волнениот џемпер ви се собра по перење? Направете го ова и ќе биде како нов

0 SHARES Сподели Твитни

Со овие едноставни трикови, лесно можете да го вратите вашиот волнен џемпер во првобитната состојба по перењето.

Ако вашиот омилен волнен џемпер случајно се смалил по неправилно перење во машина, нема потреба да се грижите. Со неколку едноставни чекори, можете да ја вратите неговата форма и мекост.

Првиот чекор е да ги омекнете влакната од волна, кои се вкочанети од високи температури. Можете да го постигнете ова со потопување на џемперот во млака вода (не жешка) со малку регенератор за коса или бебешки шампон. Оставете го да отстои 30-40 минути, а потоа нежно притиснете го за да го отстраните вишокот вода, без да го извиткувате.

За да го исушите, ставете го џемперот на чиста крпа, нежно завиткајте го околу него и притиснете го за да ја впие водата. Додека се суши, нежно истегнете го по ракавите и рабовите. Никогаш не го закачувајте да се суши, туку оставете го на рамна површина.

Кога е речиси сув, можете да користите пегла на пареа за дополнително да ги опуштите влакната – држете ја пеглата над џемперот, не го допирајте. Доколку сакате, додадете неколку капки масло за коса во водата за полесно истегнување на влакната.

Пронајдете не на следниве мрежи: