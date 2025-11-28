Волстрит Журнал: Тајниот план на Германија за војна со Русија

Пред околу две и пол години, десетина високи германски офицери се собраа во триаголна воена база во Берлин за да работат на таен план за војна со Русија, пишува Волстрит Журнал.

– Сега тие се тркаат да го спроведат. Целосната инвазија на Русија врз Украина во 2022 година стави крај на децениите стабилност во Европа. Оттогаш, регионот се впушти во најбрзото воено засилување од крајот на Втората светска војна, пишува WSJ.

Но, исходот од идната војна нема да зависи само од бројот на војници и оружје на бојното поле. Тоа ќе зависи и од успехот на монументалната логистичка операција во срцето на Операцијата План Германија, класифициран документ од 1.200 страници составен зад неописните ѕидови на касарната Јулиус Лебер.

Планот детално опишува како 800.000 германски, американски и други војници на НАТО ќе бидат преместени на исток кон фронтовските линии. Тој ги опишува пристаништата, реките, железниците и патиштата по кои ќе патуваат и како ќе бидат снабдувани и заштитени по патот.

„Погледнете ја мапата“, рече Тим Стухтеј, директор на независниот Институт за општество и безбедност во Бранденбург. Со оглед на тоа што Алпите формираат природна бариера, трупите на НАТО ќе мора да ја преминат Германија во случај на судир со Русија, додаде тој, „без оглед на тоа каде би можел да започне“.

