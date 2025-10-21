Волстрит журнал: Трамп му кажал на Зеленски дека враќање на изгубената територија не е приоритет

За време на разговорите со Володимир Зеленски, американскиот претседател Доналд Трамп рече дека негов главен приоритет е брзо решавање на конфликтот, објави „Волстрит журнал“, повикувајќи се на официјални лица.

„Американскиот претседател рече дека враќањето на Донбас во Украина не е приоритет, истакнувајќи дека Русија веќе контролира значителен дел од територијата“, наведува изданието. Според весникот, Трамп му рекол и на Зеленски да не очекува ракети „Томахавк“ во скоро време. Според изданието, шефот на Белата куќа бил директен и изразил разочарување. Во еден момент, тој дури и одбил да ги погледне мапите на борбите што ги донела украинската страна.

Американскиот претседател се сретна со Зеленски во Вашингтон минатата недела. „Аксиос“ забележа дека разговорите биле напнати, а американскиот лидер се однесувал остро. Еден извор рече дека состанокот „поминал лошо“. Зеленски бил принуден да одржи прес-конференција пред Белата куќа. Денот пред разговорите, Владимир Путин одржал телефонски разговор со американскиот претседател. Страните разговарале за ситуацијата околу Украина.

По разговорот, шефот на Белата куќа објавил планови за средба со својот колега во Будимпешта. По разговорот со Путин, Трамп, коментирајќи ја можната одлука за испорака на ракети „Томахавк“ на Киев, рече дека самиот Вашингтон има потреба од нив, и покрај тоа што поседува голем број ракети.