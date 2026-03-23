Волстрит: Скок на берзанските индекси по помирувачките изјави на Трамп

Американските акции пораснаа во понеделник откако претседателот Доналд Трамп изјави дека САД и Иран разговарале и ги запираат нападите врз електраните и енергетската инфраструктура на Иран, давајќи им надеж на инвеститорите дека конфликтот на Блискиот Исток, кој ги зголеми цените на нафтата и предизвика страв од глобална рецесија, се ближи кон крајот.

Индустрискиот просек на Dow Jones скокна за 631,06 поени, или 1,38%. S&P 500 порасна за 1,15%, додека Nasdaq Composite доби 1,38%. Пред коментарите на Трамп, кои тој ги објави на Truth Social рано во понеделник, фјучерсите укажуваа на понатамошни загуби за берзите опколени од порастот на цените на нафтата и неизвесноста околу времетраењето на конфликтот во Иран. Но, по коментарите на Трамп, фјучерсите на Dow Jones накратко пораснаа за повеќе од 1.000 поени.

На нивните дневни максимуми, трите главни американски индекси пораснаа за повеќе од 2%. Dow достигна врв од повеќе од 1.100 поени, или 2,5%. Nasdaq исто така порасна за 2,5%, додека S&P 500 напредуваше за 2,2%.

Цените на суровата нафта паднаа по објавата на Трамп, при што фјучерсите за West Texas Intermediate се намалија за 10,28% на 88,13 долари за барел. Брент, меѓународниот репер, падна за 10,92% и затвори на 99,94 долари за барел.

Објавата на Трамп дојде во време кога војната со Иран влезе во својата петта недела, а тензиите ескалираа во текот на викендот поради ултиматумот на претседателот. Трамп се закани дека ќе ги нападне иранските електрани во рок од 48 часа ако Ормутскиот теснец – клучен превозен пат за нафта и други енергетски производи – не биде повторно отворен. Иран, пак, изјави дека ќе ја нападне американската инфраструктура, вклучувајќи ги енергетските и постројките за десалинизација во регионот на Персискиот Залив, ако САД ја остварат својата закана.

„Денес, движењето на пазарот е повеќе за тоа каде можам да кажам дека администрацијата сака да оди, но би бил многу скептичен дека нешто ќе се направи оваа недела што ќе ги врати работите во нормала, со оглед на сите различни компликации“, изјави за CNBC Рос Мејфилд, инвестициски стратег во Baird.

„Што сака Израел? Што сака Иран? Што сакаат нашите сојузници во Заливот? Дали има структурна штета на капацитетите за извоз и рафинирање на течен природен гас и сурова нафта што, дури и ако го направиме ова оваа недела, структурно ја менува цената на нафтата и ѝ дава повисока премија?“, забележа тој.

Пред закрепнувањето во понеделник, Dow и Nasdaq Composite се заканија дека ќе паднат во корекција – повлекување од 10% – и двата надолу за околу 9,8% од нивните рекордни максимуми до петок. S&P 500 падна за 7% од својот врв пред пресвртот во понеделник.

Тоа беше општо закрепнување за време на сесијата, со циклични акции како што се банките и индустриските, како и технолошките акции кои растеа. JPMorgan Chase порасна за повеќе од 1%, додека Morgan Stanley порасна за 2%. Акциите на „Катерпилар“ пораснаа за 2%, додека на „Дир“ за 1%. „Нвидија“ и „Епл“ пораснаа за повеќе од 1%. Акциите на авиокомпании како „Делта ерлајнс“ и „Јунајтед ерлајнс“ пораснаа за 3% и 4%, соодветно, поради пониските цени на нафтата.