Вонредна состојба во Каталонија поради токсичен облак, повеќе од 150.000 луѓе беа во карантин (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Опасен токсичен облак се формирал по пожарот во фабриката за хемикалии за базени во Виланова и ла Гелтру, што доведе до тоа шест градови во Каталонија да бидат ставени во карантин во саботата, соопштија шпанските власти.Пожарот избувнал околу 2:20 часот наутро во саботата во компанијата „Клим Вотерпул“, специјализирана за производи за чистење базени.Засегнатата зграда содржела околу 70 тони хлор – супстанца која станува екстремно токсична кога гори.Цивилната заштита на Каталонија го активираше својот план за хемиски ризици, PLASEQCAT, и испрати итни предупредувања на мобилните телефони на жителите на погодените области.

An order was lifted that confined around 160,000 people in Spain’s northeastern Catalonia region after a fire at an industrial estate caused a toxic cloud of chlorine over a wide area, the regional government said https://t.co/lZxkrIGkL7 pic.twitter.com/Sw14SuIZw7— Reuters (@Reuters) May 10, 2025

Наредбите за карантин беа укинати во сабота попладне. Сепак, на ранливите групи им беше советувано да останат во затворен простор.Градовите погодени од инцидентот беа: Виланова и ла Гелтру (Барселона), Сант Пере де Рибес (Барселона), Кубелес (Барселона), Кунит (Тарагона), Калафел (Тарагона) и центарот на Рокетес.Властите им наложија на граѓаните да останат во затворен простор, да ги држат вратите и прозорците затворени и да не користат клима уреди кои можат да впијат загаден надворешен воздух.Пожарникарите од Каталонија известуваат дека пожарот сега е во фаза на стабилизација и дека е успешно спречено неговото ширење кон блиските индустриски објекти.Цивилната заштита потврди дека во саботата нема повредени, бидејќи ветровите го насочиле токсичниот облак кон морето, намалувајќи ја заканата за густо населените подрачја.Општинскиот совет на Виланова и ла Гелтру објави на своите социјални мрежи дека се откажани активностите на фестивалот „Ла Фира Конте Ва“, спортските активности на отворено, библиотеките, централниот пазар и рибниот пазар.На терен беа испратени 60 пожарникари, заедно со екипи специјализирани за хемиски ризици кои постојано ја проценуваат ситуацијата.Системот за медицинска итна помош (SEM) испрати три единици кои остануваат во состојба на готовност. Локалната полиција го следи почитувањето на наредбите за карантин.Цивилната заштита, која работеше од својот координативен центар (CECAT), беше во постојан контакт со општинските совети и локалната полиција на сите погодени општини за да обезбеди координиран одговор.



Пронајдете не на следниве мрежи: