Вообичаениот витамин може негативно да влијае на спиењето

0 SHARES Сподели Твитни

Многумина кои постојано се превртуваат и се обидуваат да заспијат навечер знаат колку е тешко да се постигне квалитетен сон. Иако би било погодно кога би постоел магичен витамин кој веднаш би го решил проблемот со несоницата, експертите за спиење предупредуваат дека такво решение не постои. Покрај тоа, некои додатоци во исхраната можат да имаат сосема спротивен ефект и да го влошат квалитетот на спиењето.

„Витамините можеби не изгледаат клучни за спиењето, но некои од нив играат важна улога во регулирањето на мелатонинот, хемијата на мозокот и циркадијалниот ритам“, објаснува лекарот д-р Раџ Дасгупта за Sleepopolis, пренесува Parade.

Тој додава дека неконтролираното внесување додатоци во исхраната може да го наруши природниот ритам на телото и да предизвика проблеми со спиењето.

Според д-р Дасгупта и други експерти, треба да бидете особено внимателни со витаминот Б12, бидејќи може негативно да влијае на сонот. „Високите нивоа на Б12 можат да доведат до нарушен сон и рани будења“, објаснува д-р Алекс Димитриу, психијатар и експерт за медицина на спиење.

Иако Б12 игра клучна улога во регулирањето на енергијата и нервниот систем, д-р Дасгупта забележува дека може да биде претерано стимулирачки ако се зема во големи количини или доцна во денот: „Не е смирувачки витамин, но често има спротивен ефект и може да го отежни заспивањето, особено кај оние кои се чувствителни на промени во ритамот на спиење“.

Се препорачуваат повеќе природни начини за подобрување на сонот

д-р Стивен Карстенсен, стоматолог и специјалист за нарушувања на спиењето, истакнува дека Б12 е дел од процесот на создавање мелатонин, хормон клучен за регулирање на циклусот спиење-будење.

,,Земањето дополнителен Б12 нема да ви помогне да спиете подобро, но неговиот недостаток може да влијае на способноста на телото да предизвика сон“, објаснува тој.

д-р Димитриу додава дека недостатокот на овој витамин е редок, бидејќи телото го складира во црниот дроб во количина доволна за пет до шест години, па затоа повеќето здрави возрасни лица имаат нормални нивоа и не им се потребни дополнителни додатоци.

Ако неодамна сте почнале да земате витамин Б12 и вашиот сон се влошил, експертите советуваат да обрнете внимание кога и во која количина го земате.

„Ако сте почнале да земате Б12 и забележувате тешкотии со заспивањето, раното будење или чувството на напнатост пред спиење, тоа може да биде знак дека не ви делува“, вели д-р Дасгупта.

Наместо додатоци во исхраната, лекарите препорачуваат поприродни начини за подобрување на сонот – намалување на изложеноста на екрани пред спиење, намалување на светлата навечер и постојано време за спиење и будење.

The post Вообичаениот витамин може негативно да влијае на спиењето appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: