Вооружена престрелка во Тетово – едно лице убиено, четворица повредени, меѓу кои и дете

– На крстосницата меѓу улиците „Илинденска“ и „Благоја Тоска“, се случи вооружена пресметка помеѓу лица од две патнички возила. Во судирот беше вклучена и сообраќајна незгода, по што двете возила го напуштија местото – едното (Форд Фиеста со одјавени тетовски таблички, сопственост на 19-годишник од с. Гајре) се упати кон улица „113“, а другото, „Фолксваген Голф“, исчезна во непознат правец .На крстосницата кај улиците „Благоја Тоска“ и „107“, полицијата пронајде наведениот Голф, во кој беше пронајдено едно починато лице со прострелни рани .Според извештаите, четири лица се повредени: малолетно девојче, двајца мажи (34 и 46 години) и 60-годишен случаен минувач пешак. Девојчето остана на опсервација во Клиничката болница во Тетово, а тројцата повредени лица беа пренесени во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје .На местото на настанот веднаш беше формиран истражен тим предводен од јавен обвинител од ОЈО – Тетово, а увидната екипа од СВР Тетово сѐ уште е активна. Полицијата презема интензивни мерки за расчистување на случајот .

