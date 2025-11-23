Вооружени напаѓачи киднапираа над 200 ученици во католичко училиште во Нигерија

Портпаролот на CAN, Даниел Атори, изјави дека најновото од серијата киднапирања во најнаселената земја во Африка се случило во католичкото училиште „Света Марија“ во Папири, каде што вооружените лица киднапирале 215 ученици и 12 наставници, објави АП.

Атори во соопштението изјави дека здружението работи „на обезбедување безбедно враќање“ на децата.

Нигериската национална полициска команда соопшти дека киднапирањата се случиле во раните утрински часови и дека воените и безбедносните сили оттогаш се распоредени во областа.

Училиштето „Света Марија“, кое услужува деца на возраст меѓу седум и 17 години, се наоѓа во близина на главниот пат што ги поврзува градовите Јелва и Моква.

Во соопштението на секретарот на нигериската државна влада се вели дека киднапирањата се случиле и покрај претходните предупредувања до училиштата за зголемени закани.

„За жал, „Света Марија“ го отвори училиштето повторно и ги продолжи училишните активности без да информира или да побара одобрение од државната влада, со што ги изложи учениците и персоналот на ризик што можеше да се избегне“, се вели во соопштението.

Католичката епархија Контагора во Нигерија соопшти дека еден чувар бил „сериозно повреден“ за време на нападот.

Киднапирањата се случија неколку дена откако вооружени лица нападнаа средно училиште во понеделник и киднапираа 25 ученички во соседната нигериска држава Кеби, во градот Маги, на околу 170 километри од Папири.