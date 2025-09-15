Воспалението на синусите лечете го со помош на овие лековити билки

0 SHARES Сподели Твитни

Воспалението на синусите обично е придружено со голема количина секреција, која тече низ носот. Со овој симптом често се јавува главоболка.

За да го забрзате опоравувањето, фитотерапевтите препорачуваат инхалација и креми базирани на лековити билки.

Моќниот босилек

Две лажици босилек прелијте ги со пет децилитри зовриена вода и чајот оставете го поклопен 10 минути. Кога чајот ќе отстои, процедете го и загрејте го. Пареата инхалирајте ја низ носот. Повторете го тоа неколку пати во текот на денот.

Крема за полесно дишење

Во 10 ml гел од алое вера, додадете 16 капки етерично масло од бор и еукалиптус. Измешајте го добро со дрвена лажица. Нанесете многу мала количина крема во ноздрите, масирајте го коренот на носот, за брзо да почувствувате олеснување на дишењето и исфрлање на слузот. Ова се препорачува два до три пати на ден, особено пред спиење.

Против воспаление

Во случај на појава на бактерии и гној во синусните шуплини, советот е да мирување со антибиотици. Од помош може да биде и ставање топли, варени јајца од двете страни на носот. Исто така, се препорачува неколку пати на ден да се шмрка млака солена вода или благ чај од камилица и боквица. Сварете компир и исцедете ја водата. Наведнете се над садот, покријте ја главата со крпа и дишете ја топлата пареа што е можно побрзо.

Пронајдете не на следниве мрежи: