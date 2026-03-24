Војната во Иран го наруши планот: Европската комисија го повлече предлогот за забрана на увоз на руска нафта

Европската комисија нема да поднесе законски предлог на 15 април, како што беше претходно планирано, за трајна забрана за увоз на руска нафта поради војната на Москва во Украина, според ажурираниот законодавен план на ЕУ објавен во вторник.

Сепак, официјален претставник на ЕУ изјави за Ројтерс дека предлогот не е откажан и дека ќе биде објавен, но дури до средината на април, поради актуелните геополитички случувања.

Американско-израелската војна против Иран го создава најголемиот прекин на снабдувањето со нафта во историјата, според Меѓународната агенција за енергетика, што доведе до зголемување на глобалните цени на суровата нафта.

Предлогот би го регулирал целосното укинување на увозот на руска нафта најдоцна до крајот на 2027 година. Европската унија веќе усвои закон за постепено укинување на увозот на гас од Русија до крајот на 2027 година.

Оваа мерка би имала мало непосредно влијание врз физичкото снабдување, бидејќи ЕУ увезе само еден процент од својата нафта од Русија во последниот квартал од 2025 година, откако значително го намали увозот од почетокот на руската инвазија на Украина во 2022 година.

Сепак, Брисел сака да донесе закон за целосна суспензија на увозот на руска нафта, така што мерката ќе остане на сила дури и ако евентуалниот мировен договор во војната во Украина доведе до укинување на санкциите на ЕУ.

Санкциите на ЕУ за руската нафта транспортирана по море веќе го елиминираа поголемиот дел од увозот во блокот.

Унгарија и Словачка беа единствените две земји од ЕУ што сè уште увезуваа руска нафта до 27 јануари, кога Киев соопшти дека руски напад со беспилотно летало погодил опрема за цевковод во Украина, прекинувајќи ги испораките на руска нафта.

Будимпешта и Братислава ја обвинија Украина за намерно одложување на продолжувањето на испораките, предизвикувајќи политички спор во кој Унгарија го блокираше заемот од ЕУ за Киев.

Оригиналниот датум би значел дека предлогот на ЕУ доаѓа три дена по парламентарните избори во Унгарија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој одржува блиски односи со Москва и покрај војната во Украина, остро се спротивставува на каква било забрана.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, овој месец изјави дека враќањето кон руската енергија би било стратешка грешка и би ја направило Европа поранлива.

