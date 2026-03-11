Војната не го запре извозот: Иран испраќа милиони барели нафта во Кина

Иран продолжи да испраќа големи количини сурова нафта преку Ормутскиот теснец до Кина, дури и кога војната меѓу САД и Израел од една страна и Иран од друга страна ги загрози пошироките текови на снабдување преку овој клучен морски премин.

Иран испрати најмалку 11,7 милиони барели сурова нафта преку Ормутскиот теснец од почетокот на војната на 28 февруари, а сите пратки беа наменети за Кина, изјави за CNBC Самир Мадани, коосновач на TankerTrackers.com.

Нафтениот терминал Јаск, единствениот извозен излез на Иран во Оманското Море што целосно го заобиколува Ормутскиот теснец, ретко се користи бидејќи е значително помалку ефикасен.

Качувањето на еден супертанкер наменет за долг транспорт на нафта може да трае до десет дена. Има добра пропагандна вредност во земјата, но не носи голема логистичка предност, рече Мадани.

За споредба, вчитувањето на VLCC на островот Харг трае околу еден до два дена.

Иако Иран продолжува да извезува нафта во Кина, обемот од околу 1,22 милиони барели дневно е значително помал отколку пред почетокот на војната.

Иран извезе 2,16 милиони барели дневно во февруари, што е највисоко ниво од јули 2018 година, според податоците на Kpler, од кои сите беа наменети за Кина, бидејќи Пекинг ги зголеми залихите за да се заштити од можни прекини во снабдувањето со енергија.

Во текот на првите два месеци од оваа година, Кина го забрза акумулирањето на своите резерви на нафта, при што увозот на сурова нафта се зголеми за 15,8 проценти во однос на истиот период минатата година, покажаа царинските податоци објавени во вторник.

Според Kpler, товарењето на иранската нафта достигна и рекордни 3,78 милиони барели дневно во неделата што заврши на 16 февруари, повеќе од двојно од претходниот неделен просек од околу 1,48 милиони барели дневно.

Со текот на годините, Кина акумулираше огромни резерви на нафта, проценети на околу 1,2 милијарди барели во јануари, што би можело да ја задоволи побарувачката за три до четири месеци, според анализата на Atlantic Council.

Таа компанија го следи движењето на бродовите користејќи сателитски снимки, што ѝ овозможува да регистрира бродови кои инаку би останале неоткриени ако нивните системи за следење беа исклучени. Многу бродови „исчезнаа од радарот“ откако Техеран се закани дека ќе нападне секој брод што ќе се обиде да помине низ водниот пат.

Околу 12 милиони барели сурова нафта поминаа низ теснецот од почетокот на војната, според проценката на фирмата за морски податоци „Кплер“.

Нафтениот терминал на островот Харг, кој се наоѓа на околу 24 километри од иранскиот брег, долго време е главна извозна точка за иранска нафта, низ која минуваат околу 90 проценти од извозот пред танкерите да се упатат низ Ормутскиот теснец.