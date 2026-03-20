ВОЈНА ИЗБУНУВА ВО МЕКСИКО! Морнарицата изврши БРУТАЛЕН НАПАД, убивајќи 11 членови на нарко-картелот! Ќерката на шефот е заробена, запленето е оружје со голема РАЗОРНА моќ!

Најмалку 11 осомничени криминалци се убиени во северно Мексико , соопшти мексиканската морнарица во четврток, за време на безбедносна операција насочена кон резиденција поврзана со фракцијата Лос Мајос на моќниот картел Синалоа .

Морнарицата изјави дека нивниот персонал бил нападнат по пристигнувањето на местото на настанот во државата Синалоа, по што „во согласност со законската рамка, тие го одбиле нападот“. Службениците не ги идентификувале убиените лица во операцијата.

Тие, исто така, ја пронајдоа ќерката на еден криминален шеф за време на операцијата , но таа беше предадена на нејзиното семејство откако беше утврдено дека нема врска со криминални активности. Морнарицата, исто така, изјави дека на лице место запленила оружје со голема моќност и тактичко оружје .

Минатиот месец, во мексиканска воена операција беше убиен Немезија Осегуера Сервантес , познат како Ел Менчо , водачот на картелот „Нова генерација Халиско“ , за време на операција во сојузната држава Халиско .

