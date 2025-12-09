Во Австралија стапи на сила одлуката за забрана на социјалните мрежи за лица под 16 години

0 SHARES Сподели Твитни

Откако часовниците отчукаа полноќ во Австралија, официјално стапи на сила забраната за користење на социјалните медиуми за лица под 16 години.

Новиот закон стапи на сила на 10 декември, а платформите што мора да се придржуваат кон овој закон се Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit и стриминг платформите Kick и Twitch.

Сепак, други страници како YouTube Kids, Google Classroom и апликациите за пораки како WhatsApp сè уште ќе бидат достапни за лица под 16 години.

Улогата на компаниите за социјални медиуми ќе биде да ја спроведуваат забраната, а ќе им се изрекуваат казни на оние кои го прекршуваат новиот закон со тоа што не преземаат разумни чекори за да се осигурат дека децата не можат да пристапат до страниците.

Австралиската влада соопшти дека ќе продолжи да го разгледува списокот на засегнати платформи.

Во Австралија, според податоците на Бирото за статистика на земјата, има пет милиони деца под 16 години и еден милион на возраст меѓу 10 и 15 години.

