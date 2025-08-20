Експертот за безбедност од Босна и Херцеговина Џевад Галијашевиќ денес изјави дека верува оти бошњачкото општество е радикализирано од исламистите и дека некои негови делови се интегрирани во одредени терористички организации, пренесе Танјуг.

Според него, во Босна и Херцеговина има 100 вахабистички населби и десетици паралелни конгрегации, или муслимански верски заедници.

„Во Босна и Херцеговина, 10.000 луѓе се регистрирани како извор на терористичка закана. Во оваа земја, остатоците од одредот Ел Муџахедин и глобалните терористи имаат свои места“, изјави Галијашевиќ за Срна.

Според него, Босна и Херцеговина е сè уште отскочна даска за активностите на глобалниот тероризам во Европа, што го потврдуваат разни инциденти, од кои некои се регистрирани, а некои не.

Галијашевиќ вели дека омразата што се манифестира меѓу Бошњаците потврдува дека заедничкото живеење во Босна и Херцеговина е невозможно и дека нема заедничка основа за заедничко живеење во иднина.