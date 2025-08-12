Претрес во Велес, пронајдена дрога, приведено едно лице

На 11.08.2025 во 18:50 часот, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода И.Л.(47) од Велес.

При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога при СВР Велес пронашле и одзеле бела тврда материја и две дигитални ваги.

И.Л. бил задржан во полициска станица, известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.