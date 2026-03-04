Во Дубаи се наоѓа најскапата хотелска соба во светот: Дури и четките за заби се направени од злато, а од цената ќе ви се заврти во главата (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Американско-израелскиот конфликт со Иран влегува во нов ден, а тензиите на Блискиот Исток не стивнуваат. Конфликтите се проширија и во други земји во регионот – Обединетите Арапски Емирати, Катар и Бахреин беа меѓу погодените, додека детонации се слушнаа дури и на Кипар.

Во знак на одмазда, Иран лансираше дронови и ракети кон американските воени бази и Израел, но и кон територијата на ОАЕ, што предизвика загриженост дури и во луксузниот Дубаи. Сепак, според жителите, ситуацијата е под контрола. Дел од туристите останаа во сместувачките капацитети додека не се стабилизира воздушниот сообраќај.

Сепак, и покрај воените конфликти, Дубаи сè уште се смета за синоним за луксуз, кој ќе продолжи да привлекува богати луѓе и во иднина. Еден од примерите за сув луксуз е најскапата хотелска соба во светот.

100.000 долари за ноќ: Кралска вила во хотелот „Атлантис Ројал“

Апартманот „Ројал Вила“ во хотелот „Атлантис Ројал“ е прогласен за најскап хотелски смештај во светот, со цена од 100.000 долари за ноќ. Ова го престигна познатиот апартман „Емпати“ во Лас Вегас, кој сега чини 75.000 долари за ноќ.

Тимоти Кели, извршен потпретседател и генерален менаџер на хотелот „Атлантис Дубаи“, го објасни концептот зад проектот:

„Сакавме нешто грандиозно, елегантно и универзално привлечно. Нашата цел беше гостите да се чувствуваат како дома.“

1.100 квадратни метри луксуз

Кралската вила се протега на 1.100 квадратни метри и ги зафаќа 18-тиот и 19-тиот кат од хотелот, со поглед на Бурџ Калифа, Аин Дубаи и Арапскиот Залив.

Станот вклучува:

четири спални соби,

пространа дневна соба, трпезарија и канцеларија,

сопствена кујна, бар и соба за игри,

Тераса од 476 квадратни метри со инфинити базен.

Мермерот од калаката доминира во ентериерот, додека свилените завеси, теписите од свила и волна и постелнината со број на конец од 800 конци го ублажуваат луксузот.

Детали за гости од А-листата

Понудата ја следи екстравагантноста на просторот. Гостите имаат на располагање:

позлатени четки за заби, бричеви и чешли,

Козметика Хермес,

Наметки од праг,

персонализирано мени за перници,

146-инчен телевизор,

Ексклузивна маса за пинг-понг од Луј Витон.

Вилата може да смести до девет возрасни и четири деца , а доколку е потребно, може да се поврзе со дополнителни апартмани, зголемувајќи го капацитетот на 20 соби.

Хотелот нуди и приватни тренери, персонализирани менија подготвени од готвачи од светски познати ресторани, како и можност за адаптација на просторот – канцеларијата може да стане спа-зона или соба за масажа.

Приватноста пред сè

За ВИП гостите, дискрецијата е приоритет. Апартманот има приватен лифт и сопствена кујна, што овозможува целосна приватност и држење подалеку од очите на јавноста.

